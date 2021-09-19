Тюменцы могут послушать народные песни на площади у «Современника»

Фото: Тюменская область сегодня

Жители Тюмени могут послушать народные песни на площади возле ДК «Современник». Там выступает народный любительский хор «Сибирская забавушка», который известен и любим тюменцами. В копилке его достижений - победы в международных конкурсах «Адмиралтейская звезда» и «Берега надежды».

Старейший участник хора Лидия Топорищева рассказала, что коллектив выступает уже два дня. В его репертуаре - патриотические песни о России, Отечестве, Тюмени и тюменском крае. А еще две веселых, чтобы поднять настроение: «Играй, гармонь тюменская» и «Кумушка».

- Готовились к празднику. Из-за пандемии редко встречаемся и выступаем, поэтому рады любой возможности. Пусть на улице дождь и холодный ветер, в душе у нас - солнышко. Да и когда поешь, холода не чувствуешь, - сообщила Александра Корнилова.

Люди встречают артистов аплодисментами и пританцовывают. Несмотря на дождь, тюменцы не могут пройти мимо концертной площадки.

Также рядом с концертной площадкой идет голосование за проект памятника в честь получения Тюменью статуса города трудовой доблести. Горожане выбирают один из трех предложенных вариантов.

- Один из проектов предполагает установку памятника на территории станкостроительного завода. Второй - на бульваре Текутьевский, а также в скверах Сибирский и Машарова. Рассказываю о каждом из проектов и предлагаю выбрать один из вариантов, - говорит организатор фестивальной площадки Надежда Сафронова.

Отметим, что коллектив выступает в рамках фестиваля «Тюменская осень», сообщает «Тюменская область сегодня».