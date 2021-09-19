Владимир Якушев рассказал об уникальности выборов – 2021. Фото предоставлено "КП".

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев рассказал об уникальности выборов – 2021. Полпред президента в УрФО уже выполнил сой гражданский долг. Его избирательный участок находится рядом с экопарком «Затюменский».

– Голосуем три дня – уникальность в этом. Важно, чтобы Государственную думу попали люди профессиональные и подготовленные. Надо выбрать людей, которые умеют писать законы, понимают их, которые общаются с людьми и отражают в законах то, что необходимо населению, – отметил Якушев.

Он также подчеркнул важность того, чтобы и в региональную Думу прошли те, кто профессионально и содержательно отражать интересы людей. Полпред президента в УрФО призвал тюменцев прийти на избирательный участки, несмотря на дождливую погоду, передает «Тюменская область сегодня».