Чемпион Паралимпийских Игр в Токио Антон Прохоров пришел на избирательный участок в Ишиме

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В Ишиме на избирательный участок № 1124 пришел чемпион Паралимпийских Игр в Токио, легкоатлет Антон Прохоров. Вместе с женой Анной он принял участие в голосовании, сообщает «Ишимская правда».

- Мы всегда ходим на выборы, стараемся всей семьей посещать такие мероприятия - подавать пример ответственного гражданского поведения детям. Но в этот раз все же оставили их дома - пандемия не закончилась, нужно избегать лишних рисков. С точки зрения безопасности, трехдневный режим голосования очень удобен, - поделился Антон.

Также паралимпиец убежден, что каждый гражданин России ответственен за будущее своей страны, а значит, должен быть активным избирателем.

- Мы выбираем наше будущее - наших детей, семей, области и страны. От каждого голоса зависит, как будет развиваться государство. Я отдаю свой голос тем кандидатам, в которых вижу потенциал для успешного решения этой глобальной задачи, - рассказал Антон Прохоров.

По словам чемпиона, в эти выборы радует большое количество молодых кандидатов. В то же время в выборах участвуют опытные политики.

- Именно сплав опыта и молодого задора даст новый толчок к развитию России, - уверен Антон.