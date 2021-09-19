В Тюменской области 91-летняя пенсионерка призвала жителей исполнить свой гражданский долг

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В деревне Большие Ярки живет 91-летняя Ефросинья Дмитриевна Старокорова. Несмотря на преклонный возраст, женщина придерживается активной гражданской позиции и пришла на выборы с самого утра.

- А как иначе, это наш гражданский долг, от каждого из нас зависит будущее нашей страны. Сами сравните, какая жизнь была раньше и то, как сейчас живут люди. Считаю, что государство заботится о своих гражданах. Пенсию платят день в день, - делится Ефросинья Дмитриевна.

Кстати, всю свою жизнь женщина проработала в животноводстве, а сейчас она умело хозяйничает по дому, самостоятельно садит картошку и овощи.

По мнению Ефросиньи Дмитриевны, каждый человек должен ходить на выборы, сообщает «Ourlife72.ru».