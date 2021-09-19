Глава Тюмени Руслан Кухарук принял участие в выборах

Фото: Тюменская линия

Глава Тюмени Руслан Кухарук проголосовал на выборах. Отдать свой голос он пришел на избирательный участок №2020.

- Ощущение, что выборы - это очень ответственный день, у меня сохранилось с детства. Я помню, как когда-то приходил на голосование со своими родителями, а потом и самостоятельно. Думаю, чувство ответственности выбора, который мы все делаем в эти дни, есть и у большинства тюменцев, - рассказал Руслан Кухарук.

Также он отметил высокую активность тюменцев, принимающих участие в голосовании. По мнению главы Тюмени, решение о проведении выборов в течение трех дней сделало процесс для избирателей более удобным и безопасным.

- Это не только разумное решение избежать скопления людей в условиях распространения коронавируса, но и возможность для избирателей распорядиться своим временем с максимальным удобством для себя, а также снизить нагрузку на тех людей, которые обеспечивают на избирательных участках законность и безопасность голосования, - подчеркнул Руслан Кухарук.

Напоминаем, что выборы депутатов в Государственную думу, Тюменскую областную думу и довыборы в городскую думу Тюмени по одномандатному избирательному округу № 12 проходят с 17 по 19 сентября, сообщает «Тюменская линия».