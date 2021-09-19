Тоболяк Максим Сальников голосует в воскресенье по старой семейной традиции. Фото: ИА "Тюменская линия".

Тоболяк Максим Сальников голосует в воскресенье по старой семейной традиции. Несмотря на дождь, он пришел на свой избирательный участок, чтобы выполнить гражданский долг.

– Хожу на выборы давно, и всякий раз в воскресное утро. Удобно с утра проголосовать и заниматься делами выходного дня. Возможно, здесь еще и дело привычки. Я начал ходить на выборы еще с родителями за компанию. Ничего не изменилось, – рассказал мужчина.

В Тюменской области открыто 1 070 избирательных участков. Узнать свой участок можно на сайте ЦИК РФ. Для удобства избирателей работает горячая линия: (3452) 42-67-72, напоминает "Тюменская линия".