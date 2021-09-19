Легенда тюменского агропрома Анатолий Санников: «Голосовать надо – это долг каждого гражданина». Фото предоставлено "КП".

75-летний Анатолий Санников, которого по праву можно назвать легендой тюменского агропрома, пришел на свой избирательный участок, чтобы выполнить конституционный долг. По его словам, это обязан сделать каждый гражданин.

– Я жду, чтобы дороги хорошие у нас были, чтобы молодежь оставалась в селе. Чтоб у нас в деревнях жизнь продвигалась к лучшему, – прокомментировал Анатолий Николаевич корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень».

Анатолий Санников – личность в регионе известная. Он полный кавалер ордена Трудовой Славы, отмечен знаками «Ударник 4 и 5 пятилетки». Воспитал и достойно вырастил семерых детей, которые теперь трудятся на благо Родины в Казанском районе. Сыновья пошли по стопам отца – работают в сельском хозяйстве.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюменской области явка на выборах на 10.00 составляет 41,25%. Проголосовали 468 522 человека. "Активность избирателей возрастает, люди охотно отправляются на участки для голосования. Выборы проходят в спокойной рабочей обстановке", – сообщил председатель избирательной комиссии региона Игорь Халин.