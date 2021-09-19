В Тюменской области явка на выборах на 10.00 составляет 41,25%. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

В Тюменской области явка на выборах на 10.00 составляет 41,25%. Проголосовали 468 522 человека.

– Активность избирателей возрастает, люди охотно отправляются на участки для голосования. Выборы проходят в спокойной рабочей обстановке, – сообщил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

Он также добавил, что на Тюменском одномандатном избирательном округе явка составила 42,3%, в Заводоуковском – 40,29%.

На участках присутствуют 3 067 наблюдателей. Из них 88 – от кандидатов, 1 401 – от представителей партий, остальные 1 578 – от Общественной палаты Тюменской области, передает "МегаТюмень".