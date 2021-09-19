«Вкусно и недорого»: ярмарки фестиваля «Тюменская осень» радуют тюменцев свежей продукцией

Продукция не только свежая, но и натуральная Фото: Мария Толстихина

С самого утра на площадках фестиваля «Тюменская осень», который проходит в течение трех дней в Тюмени, развернулись ярмарки со свежей продукцией местных производителей. Конфеты, творог, колбаса, масло – это и не только горожане могут приобрети по приятным ценам, ведь на ярмарке товары продаются по ценам производителя, а значит, куда дешевле, чем в магазинах. Об этом нам рассказала продавец Светлана в ярморочной лавке, находящейся неподалеку от школы №63.

Тюменцы особенно нахваливают Ялуторовскую колбасу Фото: Мария Толстихина

- Цены намного выгоднее, чем в магазинах, об этом говорят и сами тюменцы, когда берут нашу продукцию. К примеру, вчера приходил мужчина, взял пять пачек сливочного масла. Потом вернулся и взял еще десть. Говорит, сравнил цены: в магазине точно такое же масло стоит 120 рублей, а здесь 85 рублей. Понял, что выгодно и надо взять побольше, - рассказала Светлана.

Помимо приятных цен, радует и качество продукции. Продавец признается, в основном успехом продукция пользуется у тех горожан, которые застали еще те времена, когда все делалось по ГОСТу и без различных неприятных добавок. Так, к примеру, тюменцам очень нравится Ялуторовская колбаса, представленная на ярмарке.

- Колбаса у нас ГОСТовская. Очень тяжело найти такую на магазинных прилавках. Ее наши покупатели сильно уж нахвалили. Берут, а потом снова за ней возвращаются. Говорят, напоминает вкус из детства, - добавляет продавец.

Конфеты и печенье идут на ура! Фото: Мария Толстихина

Ярморочная продукция не только вкусная, но и свежая. После изготовления ее везут прямо с тюменских заводов, доставляя к 8 утра в торговые лавки. Тюменцы могут приобрести Боровские и Пышминские яйца, конфеты фабрики «Квартет», пряники местного хлебокомбината «Колос», макароны, Першинская сметана, творог, Ялуторовские и Ишимские колбасы, мармелад, леденцы, йогурты и кукурузные шарики.

-Мы работаем с 8 утра до 6 вечера, но лучше приходить рано утром, так как продукцию очень быстро раскупают. Буквально к обеду прилавки полупустые, быстрее всего уходит масло, колбаса, сметана и творог. Конфеты еще могут подольше задержаться на радость сладкоежкам,- заключила Светлана.

- Вкусно и недорого. Вчера брала здесь творог и сливочное масло, ничем не отличаются от магазинных, а купила по более низкой цене. Сегодня хочу взять колбаски, посмотрим, такая ли она хваленная, - поделилась тюменка Людмила Николаевна Зырина.

Масло здесь брать куда выгоднее, чем в магазинах Фото: Мария Толстихина

Фестиваль «Тюменская осень» проходит с 17 по 19 сентября. Помимо ярмарок на площадках города действует гастрономический фестиваль. На нем можно продегустировать продукцию местных производителей или купить сувенир домой. Узнать, какая площадка «Тюменской осени» ближе к вам, можно на сайте «Тюмень – наш дом». Удачи и приятных покупок!