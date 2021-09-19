Геннадий Чеботарев сообщил, что выборы в Тюмени проходят в штатном режиме

Фото: Оперативный Штаб

В Тюменской области был сформирован большой штаб наблюдателей. Наряду с волонтерами из корпуса наблюдателей «За честные выборы» за ходом голосования следили студенты института государства и права, наблюдатели политических партий и рядовые активные граждане. Об этом сообщил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области Геннадий Чеботарев.

По его словам, никаких происшествий на участках наблюдатели не зафиксировали, но в штабе продолжает работать горячая линия.

- За вчерашний день поступило 29 обращений граждан. В основном они связаны с местонахождением избирательных участков. Также люди задают вопрос «можно ли проголосовать иногородним» и спрашивают, ведется ли онлайн-голосование. На все вопросы были даны четкие, исчерпывающие ответы, - дополнил Геннадий Чеботарев.

Также он отметил, что на избирательных участках строго соблюдаются меры противоэпидемиологической безопасности. Всем пришедшим измеряют температуру, выдаются средства индивидуальной защиты, контролируется социальная дистанция, сообщает «Мегатюмень».