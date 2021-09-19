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Политика19 сентября 2021 9:04

Учитель из Тюмени рассказала, как проходят выборы

Многие из педагогов проголосовали в первые часы работы избирательных участков
Сергей Швецов
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Учитель из Тюмени рассказала, как проходят выборы.

Учитель из Тюмени рассказала, как проходят выборы.

Фото: Мария Толстихина

Учитель из Тюмени рассказала, как проходят выборы. Многие из педагогов проголосовали в первые часы работы избирательных участков.

– На выборах я дежурила два часа, провожала и встречала избирателей. Конечно, и сама проголосовала, у меня активная гражданская позиция. Внимательно читаю информацию о кандидатах, ставлю галочку за самого достойного, – сообщила учитель изобразительного искусства школы № 72 Татьяна Ханина.

Она также отметила хорошую организацию голосования: потоки разведены, выдают маски, перчатки и ручки. На входе измеряют температуру тела и обрабатывают руки антисептиком.

– Встречают направо, провожают налево, чтобы не пересекались потоки людей. Безопасность на высоте! Сами выборы проходят как обычно, особых отличий нет. Посещаемость хорошая, в течение всего дня народ идет, – сказала Ханина «Вслух.ру».