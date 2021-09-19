Алексей Редькин призвал тюменцев показать высокую явку в последний день выборов

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На территории Тюменской области открылись 1 070 избирательных участков, куда приходят жители, чтобы отдать свой голос за определенного кандидата.

По словам руководитель РО общероссийского движения «Потребители России» Алексея Редькина, последний день голосования самый важный.

- Надо понимать, что, несмотря на то, что сегодня - последний день трехдневных выборов, последний день в подобных кампаниях всегда самый важный. И сегодня именно Единый день голосования. В этот день все кандидаты вкладывают в него особый смысл, все свои силы и старания. И сегодня голосовать придут как раз те, кто в предыдущие два дня этого сделать не успел. Но отмечу, что в прошлый и позапрошлый день явка была очень хорошая, людей приходило много, с учетом неблагоприятной погоды и рабочих дней. Поэтому сегодня - решающий день. Есть такая поговорка: «Русские долго запрягают, но быстро скачут» - надеюсь, сегодняшний день - как раз тот случай, - рассказал Алексей Редькин.

Напоминаем, что жителям Тюменской области предстоит выбрать депутатов в Госдуму и облдуму. Голосование проходит с 17 по 19 сентября, а избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00.