На фестивале "Тюменская осень" осталось много подарков, включая квартиры и машины

Тюменцев приглашают на фестиваль, где дарят квартиры и машины. Фото: Мария Толстихина

Тюменцев приглашают на фестиваль «Тюменская осень – 2021», где можно получить квартиру, машину и множество других подарков. Презентов осталось еще много, но местным жителям все же придется поторопиться, ведь каждый хочет уйти с мероприятия с ценным подарком.

Отметим, что за вчерашний день фестиваля (а длится он уже третий день), горожане получили более пятисот подарков – это утюги, ручные пылесосы, телефоны, парогенераторы, кофе-машины, Яндекс-станции и многое другое.

Также вчера в эфире местного телеканала разыграли более ценные подарки. Так, квартира в новом районе Тюмени досталась Татьяне, которая верно ответила на вопросы об Андреевском озере.

На первом этапе участники отвечали на вопросы о родном крае, получая за это сладкие подарки и мелкую бытовую технику. На втором этапе ставки заметно подросли - победителям доставались квартира, автомобиль или крупная техника.