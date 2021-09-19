За выборами в Тюменской области следят более тысячи видеокамер

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В Тюменской области начался третий день голосования, за ходом которого неустанно наблюдают видеокамеры, установленные на избирательных участках. По словам руководителя Центра общественного наблюдения Тюменской области Артура Юрьева, видеонаблюдение работает круглосуточно и без сбоев.

- Поздравляю с началом третьего дня голосования всех избирателей! Участки только открываются. Центр общественного наблюдения уже следит за тем, что на них происходит. Работают более тысячи видеокамер. На протяжении предыдущих двух дней камеры работают исправно, - рассказал Артур Юрьев.

Также он подчеркнул, что в ходе видеонаблюдения, на текущий момент, нарушений избирательного законодательства не зафиксировано.