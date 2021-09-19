Известные тюменцы, представители власти и общественники рассказали, почему считают голосование важным для каждого человека

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В Тюменской области начался последний день голосования на выборах в представительные органы власти. Избирательные участки уже начали свою работу, закроются они ровно в 20:00.

Таким образом, у жителей еще есть возможность исполнить свой гражданский долг. Отметим, что это уже сделали многие представители власти, известные в регионе люди, а также общественники и руководители различных диаспор.

Так, в первый же день, 17 сентября, свой голос на избирательном участке, расположенном на базе школы №69, отдал губернатор Тюменской области Александр Моор.

- Мы выбираем новые составы Государственной думы России и Тюменской областной думы. От каждого из нас зависит, какими будут наши законодательные органы. Нам всем важно, чтобы они работали вдумчиво и грамотно, а люди, которые представляют там наши интересы, были компетентными и, что очень важно, неравнодушными. В эти дни мы голосуем за будущее нашей страны, - прокомментировал глава региона.

Призвал граждан отправиться на избирательные участки и экс-министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин. По его убеждению, важность заключается в стабильности курса, а в Госдуму должны идти справедливые и порядочные люди, которые отвечают за свои слова.

- Очень хочется, чтобы курс дальше был продолжен и мы не испытывали какую-либо турбулентность. Особо нас никто не любит. Мы четко понимаем, что у России свой путь, свой курс, и мы должны его сохранить. Это важно для меня, для моей семьи, для моих детей, - заключил он.

Секретарь Тюменского регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов также проголосовал 17 сентября. По его мнению, в парламентах должны работать ответственные депутаты, искренне желающие помогать людям и заниматься законотворческой деятельностью без популизма и пустых обещаний.

- От выбираемых депутатов многое зависит. Они принимают федеральные и областные законы, участвуют в формировании бюджета, из которого направляются средства на различные программы. Крайне важно и конструктивное взаимодействие законодательной и исполнительной власти - от этого зависит будущее, реализация планов, - считает он.

Согласен с ним и председатель Тюменской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Сергей Корепанов, также отдавший свой голос 17 сентября.

Все проголосовавшие отметили удобство трехдневного формата, поскольку он позволяет не допустить массового скопления граждан в период коронавируса, а также позволяет выбрать удобное время для похода на избирательный участок.

Председатель комитета по социальной политике Тюменской облдумы Ольга Швецова проголосовала на своем избирательном участке, отметив, что от выбора каждого человека зависит, кто будет представлять интересы жителей в законодательных органах власти.

- Голосуя сегодня, люди голосуют за свое будущее и будущее своих детей, - уверена она.

Напоминаем, что с 17 по 19 сентября в регионе проходят выборы депутатов в Государственную Думу, Тюменскую областную думу и довыборы в городскую думу Тюмени по одномандатному избирательному округу №12, сообщает «Мегатюмень».