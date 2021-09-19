В Тюменской области на избирательных участках «голосуют» компьютерные персонажи и животные

Заключительный день выборов-2021 в Тюменской области стартовал! Пока одни избиратели спешат на участки, чтобы отдать свой гражданский долг, другие подходят к голосованию с креативом, штурмуя участки в необычных костюмах. Давайте вспомним этих персонажей, которые успевают и голосовать, и себя показать во всей красе.

Вот, например, 25-летняя тюменка Екатерина Махотина в первый день выборов заявилась на избирательный участок в авторском костюме аниме-персонажа, который полностью сотворила сама. Огромные бусы на шее, выразительные голубые линзы, милый беретик и сиреневый парик не могли не оставить окружающих равнодушными.

Екатерина Махотина

– В связи с тем что в эти выходные пройдет киберфестиваль, мне очень хотелось выгулять свой костюм. На улице дождик, хочется светиться и дарить хорошее настроение окружающим, – рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень» Катя.

Елена Попова

По её словам, если ты косплеер, ты должен уметь показывать своего персонажа и понимать, что твой образ будет привлекать людей.

Во второй день голосования, 18 сентября, на участок по ул. Николая Зелинского, 19 пришла Елена Попова в футболке с изображением президента РФ Владимира Путина.

- Все улыбаются, когда видят меня. Это первые выборы, на которые я пришла в этой футболке, но в повседневной жизни тоже ношу, – признается Лена.

Кстати, в прошлом году, на голосовании по поправкам в Конституцию, было так же весело. Пока одни надевали медицинские маски и перчатки, другие косплеили персонажей комиксов и доисторических существ. Так, например, на одном из участков избиратели обнаружили динозавров и парня в костюме а-ля Индиана Джонс. Оказалось, что монстры – это всего лишь роботы, которых создали специально для детских праздников. А их предводитель – профессор-гений, который изобрёл уникальный механизм для «усмирения» динозавров.

Индиана Джонс

На другом участке избирательная комиссия и наблюдатели тоже были обескуражены, когда к ним пришла Рэйвен, супергероиня комиксов из команды «Юные титаны». По словам очевидцев, люди остались в восторге от появления девушки, хотя не обошлось и без сарказма.

Рэйвен на голосовании по поправкам в Конституцию

Но пальму первенства среди необычных участников голосования держит кот, который пришёл на участок вместе со своим хозяином.

Котик на голосовании

У тюменцев ещё целый день, чтобы покорить пользователей соцсети необычными костюмами на выборах. Не стесняйтесь креативить!

Напомним, ранее «Комсомольская правда» сообщала о том, что в Петербурге на избирательный участок №1351 на Пулковском шоссе пришла исполнять гражданский долг зебра Марти из мультика «Мадагаскар».