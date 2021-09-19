В Тюменской области два дня голосования прошли без серьезных нарушений Фото: Ирина Ромашкина

По итогам двух дней явка избирателей в Тюменской области составила 38,85 процентов. Это выше чем явка по России в целом. Об этом рассказал председатель Тюменского облизбиркома Игорь Халин.

- На территории Тюменской области к 20:00 19 сентября проголосовало 440 тысяч 534 наших земляков. При этом по сравнению с первым днем голосования активность избирателей возросла. Явка в регионе выше, чем по стране в целом - в масштабах Российской Федерации она составила 25,64 процента, - сообщил Халин.

Также он поблагодарил за активность жителей областного центра. В Тюмени явка увеличилась, здесь проголосовали 28,91 процента от общего числа избирателей, что в абсолютных цифрах означает 166 189 человек.

Из городов Тюменской области наибольшую активность проявили жители Ишима - к 20:00 18 сентября на участки пришли 53,65 процента избирателей. А в Заводоуковске явка к концу второго дня выборов составила 45,9 процента, в Тобольске - 40,3 процента, в Ялуторовске - 41, 93 процента.

В топ-5 муниципальных районов по явке к концу второго дня вышли Аромашевский - 73,61 процента, Ялуторовский - 66 процентов, Сладковский - 63,8 процента, Голышмановский - 60,52 процента и Абатский - 67,92 процента.

По мнению председателя тюменского УИК №2258 Юлии Пашук, в воскресенье явка еще вырастет.

- За время всех минувших выборных кампаний люди привыкли приходить на участки именно в этот день, а субботу посвятить домашним делам - тем более, что дачный сезон еще не завершился. На участке № 2258 зарегистрированы жители близлежащих кварталов, а это в основном люди преклонного возраста. Они и являются самыми активными избирателями. Но проголосовать приходит и много молодых людей. Очень надеюсь, что в основной день голосования тюменцы будут еще более активны, - отметила она.

Как подчеркнул Игорь Халин, выборы проходят в спокойной и деловой атмосфере. Также проверены все обращения от представителей политических партий, поступившие в облизбирком в течение первого дня голосования - 17 сентября. Во второй день облизбирком получил только одно обращение от представителя одной из политических партий. В настоящее время по нему принято решение территориальной избирательной комиссией Ленинского округа Тюмени.

Добавим, что все 1 038 видеокамер в избиркомах, а также 120 КОИБов на избирательных участках работают в штатном режиме. Также соблюдены все условия хранения избирательных бюллетеней после окончания голосования. Нарушений и замечаний нет, сообщает «Тюменская область сегодня».