Стали известны обладатели квартиры и автомобиля в суперигре викторины «Тюменская осень»

Фото: Вслух.ру

В Тюмени определили очередных счастливчиков, получивших ценные подарки в викторине «Тюменская осень».

Первым победитель стал Сергей, верно ответивший на вопросы о сибирском осетре. В скором времени он получит фантастические наушники. Второй подарок - вновь наушники - очень долго не доставался никому. Несколько тюменцев ошиблись в ответе на вопросы викторины, кто-то не смог найти карточку, а до кого-то просто не дозвонились. Однако самым удачливым оказался Константин. Причем из-за технической накладки он не сразу был признан победителем, но потом подарок все же нашел своего законного обладателя.

Третий подарок - квартира в новом районе Тюмени - досталась Татьяне, которая верно ответила на вопросы об Андреевском озере.

Четвертый подарок - телевизор - получит Ольга. Счастливая участница сказала, что собирается подарить его своей 86-летней маме. Пятый подарок - белая «Лада Гранта» - досталась Людмиле. Сначала женщина подумала, что ведущие прямого эфира просят ее сообщить данные банковской карты, а не карточки викторины. Шестой подарок - холодильник - отправится к Вячеславу. А для седьмого подарка - смартфона - не успели определить обладателя. Это сделают в ходе завтрашних эфиров.

Напоминаем, что на первом этапе участники отвечали на вопросы о родном крае, получая за это сладкие подарки и мелкую бытовую технику. На втором этапе ставки заметно подросли - победителям доставались квартира, автомобиль или крупная техника, сообщает «Вслух.ру».