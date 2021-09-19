Тюменцам напомнили, как образом можно проголосовать на выборах Фото: Мария Толстихина

Буквально через час в Тюмени откроются избирательные участки и начнется третий день голосования. Отправляясь на выборы, главное - не забыть паспорт.

Чтобы узнать, где находится участок по месту регистрации, необходимо зайти на сайт областного избиркома или на портал Центрального избиркома РФ, а затем перейти по ссылке «Цифровые сервисы/ Информирование об избирательных комиссиях и комиссиях референдума/ Найти свой избирательный участок по адресу места жительства». Далее нужно выбрать «Тюменскую область» и название своего населенного пункта. При необходимости может понадобиться «пробить» улицу и номер дома. А затем необходимо нажать кнопку «искать».

Кстати, на избирательных участках всем, кто забыл дома маску, выдадут ее бесплатно. Тоже самое касается и ручки.

Для тех, у кого остались вопросы, в областном избиркоме работает горячая линия, звонить необходимо по номеру: 8 (3452) 42-67-72. Также можно задать свой вопрос специалистам информационно-справочного центра Центральной избирательной комиссии России. Звонки принимаются по телефону: 8-800-200-00-20.