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Политика19 сентября 2021 7:09

День третий: тюменцы с самого утра приходят на открывшиеся избирательные участки

Люди хотят выполнить свой конституционный долг как можно раньше
Сергей Швецов
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Тюменцы с самого утра приходят на открывшиеся избирательные участки.

Тюменцы с самого утра приходят на открывшиеся избирательные участки.

Фото: Ирина Ромашкина

Тюменцы с самого утра приходят на открывшиеся избирательные участки. Люди хотят выполнить свой конституционный долг как можно раньше. Голосование стартовало в 8.00 и продлится до 20.00.

По словам тюменки Ирины Кулик, пришедшей на избирательный участок № 2202, трехдневное голосование – удачное решение.

– У меня много знакомых, которые работают сменами, а отпрашиваться не всегда приятно. Меры безопасности все соблюдены: мне измерили температуру, около входа есть антисептик, маски, выдали индивидуальную ручку. Все очень доброжелательные и внимательные, – рассказала девушка.

Для удобства россиян и обеспечения эпидемиологической безопасности выборы продлятся три дня – 17, 18 и 19 сентября.