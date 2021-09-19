День третий: тюменцы с самого утра приходят на открывшиеся избирательные участки

Тюменцы с самого утра приходят на открывшиеся избирательные участки. Фото: Ирина Ромашкина

Тюменцы с самого утра приходят на открывшиеся избирательные участки. Люди хотят выполнить свой конституционный долг как можно раньше. Голосование стартовало в 8.00 и продлится до 20.00.

По словам тюменки Ирины Кулик, пришедшей на избирательный участок № 2202, трехдневное голосование – удачное решение.

– У меня много знакомых, которые работают сменами, а отпрашиваться не всегда приятно. Меры безопасности все соблюдены: мне измерили температуру, около входа есть антисептик, маски, выдали индивидуальную ручку. Все очень доброжелательные и внимательные, – рассказала девушка.

Для удобства россиян и обеспечения эпидемиологической безопасности выборы продлятся три дня – 17, 18 и 19 сентября.