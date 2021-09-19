Горожан ждет на «Тюменской осени – 2021» множество интересных площадок. Фото: Мария Толстихина

Горожан ждет на «Тюменской осени – 2021» множество интересных площадок. Фестиваль порадует местных жителей подарками.

Так, для победителей викторины приготовили пять квартир, более десяти машин марки Lada Granta, более 6 тысяч единиц бытовой техники.

На всех площадках фестиваля представят эскизы трех финальных проектов стелы «Город трудовой доблести». Горожане смогут изучить проекты, выбрать номер понравившегося эскиза, написать его на листке и опустить в специальную коробку.

Пока рассматривается три варианта, где может расположиться стела: в Сибирском сквере, в сквере Машарова и на Текутьевском бульваре.