Игорь Халин: «Явка и активность избирателей существенно выросли»

Фото: Мегатюмень

В Тюменской области завершился второй день голосования на выборах депутатов в Госдуму и облдуму, а также на допвыборах муниципального уровня. ЦИК на 15 часов по московскому времени отметила явку в масштабах РФ, которая составила 25,64% от населения страны.

Подводя итоги второго дня голосования, председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин сообщил, что в Тюменской области во второй день явка и активность избирателей существенно выросли, составив 38,85% от населения региона. А это значит, что проголосовали 440 тысяч 534 человека.

По словам председателя регионального избиркома, выборы проходят в спокойной и деловой атмосфере.

– За весь день мы получили только одно обращение одной из политических партий. В настоящее время территориальная избирательная комиссия Ленинского административного округа проводит по нему проверку. Решение по нему будет принято не позднее 22 часов сегодняшнего дня. А все обращения, которые поступили вчера, были проверены. По ним приняты решения, а заявители уведомлены, – уточнил Игорь Халин.

В соответствии с новыми современными стандартами были предприняты необходимые действия по сохранности избирательных бюллетеней. Все они находятся в зоне видимости видеокамер. Из стационарных ящиков избирательные бюллетени перемещены в специальные сейф-пакеты. Они опечатаны, каждый имеет уникальный номер, а вскрыть их без повреждения попросту невозможно. Также все они помещены в специальные ящики. Кроме того, эти ящики находятся в опечатанных помещениях под охраной сотрудников органов внутренних дел.

Также Игорь Халин сообщил, что в областном центре в субботу проголосовали 166 189 человек, что составило 28,9% от населения региона, сообщает «Мегатюмень».