У жителей Тюменской области остался еще один день для волеизъявления

Выборы проходят с 8 утра до 8 вечера Фото: Мария Толстихина

В Тюмени к завершению подошел второй день трехдневной выборной кампании. С 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов Государственной думы, Тюменской областной думы и депутатов представительных органов власти. У тюменцев есть возможность отдать свой голос еще завтра, 19 сентября. По словам председателя избирательной комиссии Ирины Рыжковой, последний день голосования всегда выдаётся самым насыщенным.

– В последний день голосования приходит больше всего народа. Нередко на избирательный участок заглядывают и за пять минут до закрытия. Такая тенденция прослеживается из года в год. Мы, конечно, позволяем жителям отдать свой голос, несмотря на скорое завершение работы, но советуем в следующий раз приходить заблаговременно, – рассказала Ирина Рыжкова.

Ирина Рыжкова советует избирателям проходить заблаговременно Фото: Мария Толстихина

Участок по месту регистрации можно найти на сайте областного избиркома или центрального. У обоих порталов есть вкладка «Цифровые сервисы. Информирование об избирательных комиссиях и комиссиях референдума. Найти свой избирательный участок по адресу места жительства». В поиске нужно вбить «Тюменская область», указать свой населенный пункт и, если нужно, точный адрес. На экране появится номер участковой избирательной комиссии, ее адрес и телефон.

С собой необходимо взять паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Маска нужна тоже, но при необходимости ее выдадут на месте. На участке вам дадут ручку и попросят соблюдать социальную дистанцию, чтобы избежать контакта с другими избирателями, в этом поможет разметка.

Избирательные участки открываются для жителей в 8 часов утра, а завершают свою работу в 8 часов вечера. Если вдруг у вас возникли вопросы, их можно задать областному избиркому, позвонив на горячую линию по телефону 8 (3452) 42-67-72.