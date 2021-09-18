После второго дня голосования в Тюменской области закрылись избирательные участки Фото: Ирина Ромашкина

В Тюменской области завершился второй день голосования. Все избирательные участки закрылись до завтрашнего утра. Сейчас в них остаются только сотрудники УИКов, полиции, а также наблюдатели. Последние должны проследить за строгим соблюдением условий перемещения и хранения как заполненных, так и еще «чистых» бюллетеней.

Так, на участке № 2258, который располагается в одном из корпусов Тюменского государственного института культуры, было зарегистрировано 1 500 избирателей. В связи с этим там имеются электронные комплексы обработки бюллетеней (КОИБы).

– Неиспользованные, «чистые» бланки бюллетеней хранятся в специальном сейфе в помещении под круглосуточной охраной сотрудников полиции. Также помещение для их хранения оснащено видеокамерами, ведется круглосуточное наблюдение, – рассказала председатель УИК Юлия Пашук .

Также, по ее словам, заполненные бюллетени остаются в КОИБах в течение всех трех дней.

– Ящики в этих устройствах опломбированы, их откроют только 19 сентября после 20.00 в ходе подсчета голосов. Более того, электронная система комплексов блокирует любую возможность как-либо вмешаться в их работу после подготовки итогового протокола за день, – добавила Юлия.

На участке № 2255 зарегистрировано гораздо меньше избирателей, в большинстве случаев это жители ближайших многоквартирников, поэтому КОИБов на нем не имеется. Вместо них там используются традиционные ящики для голосования.

Председатель УИК Александр Дьяченко рассказал, что после окончания дня голосования все бюллетени из стационарного и переносных ящиков перекладываются в специальные опечатанные пакеты, которые затем помещаются в сейф. При этом составляется соответствующий акт. Затем все сейф-пакеты хранятся в помещении, недоступном для посторонних. Во время их хранения туда никто не может зайти, даже члены участковой комиссии.

Дежурство сотрудников полиции и видеонаблюдение за этим помещением ведутся круглосуточно. Точно так же хранятся незаполненные бланки бюллетеней.

Также Александр Дьяченко подчеркнул, что проникнуть в комнату извне, где хранятся бюллетени, практически невозможно, сообщает «Тюменская область сегодня».