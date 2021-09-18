На фестивале «Тюменская осень» горожане получили более тысячи подарков Фото: Мария Толстихина

Тюменцы продолжают активно участвовать в викторине, проводимой в рамках фестиваля «Тюменская осень». По данным на 19.00, горожане получили 675 подарков.

Как рассказали организаторы – Благотворительный фонд развития Тюмени, горожане, принявшие участие в викторине, получили один телефон, 6 станций «Яндекс», 13 ручных пылесосов, 4 робота-пылесоса, 5 микроволновых печей, 3 кофемашины, 278 чайников, 361 утюг и 4 парогенератора.

А всего за два дня тюменцам достались 1 045 подарков.