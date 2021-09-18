В Тюменской области не было серьезных нарушений во второй день выборов. Фото: Ирина Ромашкина

В Тюменской области не было серьезных нарушений во второй день выборов. Центр общественного наблюдения работает в штатном режиме.

– На двух участках пришлось напомнить о соблюдении социальной дистанции между избирателями. Наблюдатели от политических партий, которые сегодня участвовали в работе центра, обратили внимание на отсутствие антисептиков на столах в участковой избирательной комиссии. Проблему оперативно решили, – сообщил на брифинге руководитель Центра общественного наблюдения за выборами в Тюменской области Артур Юрьев.

Еще на одном участке наблюдатели зафиксировали нарушение порядка видеонаблюдения. Оказалось, что через камеру можно было увидеть, где избиратель поставил галочку, а по правилам в объектив не должны попадать места заполнения бюллетеней. В итоге кабинку для голосования развернули, сообщает «Тюменская область сегодня».