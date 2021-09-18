Волонтеры фестиваля «Тюменская осень» дарят тюменцам не только подарки, но и заряд отличного настроения

Измерить давление, угоститься сладким чаем, послушать концертные песни - это и не только могут тюменцы на фестивале "Тюменская осень" Фото: Мария Толстихина

С теплотой и гостеприимством встречают жителей Тюмени волонтеры фестиваля «Тюменская осень», который проходит с 17 по 19 сентября. С самого утра на площадках царит веселье: для горожан выступают артисты, устраивают викторины, а также выносят сладкие подарки. В течение всего дня добровольцы помогают тюменцам сориентироваться на площадке фестиваля, направляют их, а также оказывают посильную помощь, особенно маломобильным и пожилым людям. Волонтер и администратор викторины Марина Койнова рассказала «Комсомольской правде», с каким настроением приходят жители и какие подарки можно получить.

– Мы работаем с 8 утра до 8 вечера, в это время любой желающий может прийти и попытать свое счастье в викторине, насладиться концертом и проверить свое здоровье. В основном тюменцы приходят на фестиваль с хорошим настроением, участвуют в мероприятиях с большим энтузиазмом. За всё время отказались участвовать всего два человека, – рассказала волонтер площадки, расположенной возле городской поликлиники № 12.

Марина Койнова признается, горожан с плохим настроением приходит очень мало Фото: Мария Толстихина

В основном тюменцам дарят сладкие подарки: зефир, иван-чай, печенье, кукурузные чипсы и другие вкусности. Сладость можно выбрать самому либо обменяться с соседом. Более ценные подарки имеют не менее короткий список: чайники, утюги, пылесосы, кофемашины, парогенераторы и микроволновые печи. Ну а тем, кому особенно широко улыбается удача, достается квартира или автомобиль.

Многие надеются стать обладателем машины или квартиры Фото: Мария Толстихина

На фестивале можно не только попытать удачу, но и согреться горячим чаем, выпить кофе с кондитерскими изделиями, а на ярмарке ознакомиться с разнообразным ассортиментом продукции местных производителей. Также тюменцев приглашают отведать гречневой каши с мясом в лучших традициях полевой кухни.

Не менее интересным, а главное, полезным занятием на фестивале является посещение так называемых «палаток здоровья». В них врачи осуществляют бесплатный врачебный прием: любой желающий может измерить артериальное давление, узнать уровень холестерина и сахара в крови, измерить свой рост и вес, проверить родинки, а также поставить прививку от гриппа и коронавируса.

– Народу с самого утра очень много, в основном приходят с энтузиазмом и хорошим настроением. За сегодняшний день проверить свое здоровье решились более 40 тюменцев. В основном это люди в возрасте 30 – 40 лет и пожилые граждане, но молодые тоже заглядывают, – рассказала фельдшер поликлиники № 12 Эльзира Шамшудирова.

Проверить свое здоровье можно в "Палатках здоровья" Фото: Мария Толстихина

Врачам помогают студенты тюменского медицинского колледжа. К примеру, тюменка Елизавета Михайлова, узнав о возможности участия в качестве волонтера фестиваля, не раздумывая согласилась.

– В нашем колледже очень развита тема волонтерства, студенты активно пробуют себя в подобных мероприятиях. Я всегда с удовольствием принимаю участие, мне нравится быть полезной людям. Также это живое общение и заряд позитивных эмоций. За всё время фестиваля мы не увидели ни одного грустного или разозленного человека. В основном все любезны и улыбаются, а мы улыбаемся в ответ, – заключила студентка Елизавета Михайлова.

Жители с удовольствием принимают участие в мероприятиях фестиваля Фото: Мария Толстихина

В Тюмени организовано 183 площадки фестиваля «Тюменская осень», и на каждой из них тюменцев ждут волонтеры. Завтра, 19 сентября, добровольцы продолжат работу на площадках фестиваля. Жители, которые по тем или иным причинам не смогли посетить фестиваль, могут поучаствовать в викторине дистанционно. Для этого нужно всего лишь позвонить волонтерам кол-центра по номеру телефона 8-800-250-53-32. Желаем удачи!