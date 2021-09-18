На фестивале «Тюменская осень» горожане могут сдать нормы ГТО и проверить состояние здоровья

На фестивале «Тюменская осень» горожане могут сдать нормы ГТО и проверить уровень здоровья Фото: Мария Толстихина

Фестиваль «Тюменская осень» – отличная возможность активно и ярко провести время всей семьей. Здесь проходят конкурсы, работают концертные площадки, выставки и ярмарки, проводятся спортивные соревнования. А гастрономический фестиваль и полевая кухня точно никого не оставят равнодушными.

Осенний праздник проходит более чем на двухстах площадках, каждая из которых работает с 17 по 19 сентября с 8.30 и до 19.00. В эти дни все желающие могут посетить ярмарки, где представлена самая вкусная и качественная продукция от тюменских производителей без наценок. Выбор товаров обширен: мёд, мясо, молочные продукты, сладости и многое другое.

Пчеловод-пасечник во втором поколении Ильдар Фатхуллин привез на ярмарку мед из Тавдинского района.

– Пасека у меня 101 улей, пчелы собирают лучший мёд. В основном – разнотравье, преимущественно с иван-чая. В прошлом году принял участие в конкурсе на звание лучшего мёда в России, неожиданно занял третье место. Всех приглашаю на дегустацию и сделать запас полезного лакомства на зиму, – рассказывает пасечник.

Отметим, что важную роль в создании атмосферы праздника сыграли ведущие. Один из них – Александр Крежевских, аниматор фестиваля на площадке у гимназии № 49.

– Прекрасный праздник, прекрасная погода на фестивале «Тюменская осень». Приходите, участвуйте, поднимайте настроение себе и другим. Сделаем этот прекрасный день еще ярче, – призывает Александр.

Также на фестивале тюменцы могут ознакомиться с вариантами эскизов стелы «Город трудовой доблести». Гости отмечают номер понравившегося проекта и опускают его в специальную коробку, внося свою лепту в облик любимой областной столицы. А викторина с вопросами о Тюмени освежила в памяти знания горожан.

– Вопросы настолько простые, что я сразу ответила. Получила сладкий подарок. Сегодня хороший солнечный денек, и мы с мужем рады поучаствовать в этом празднике. Сейчас направляемся в лавку. Купим свежей продукции от тюменских производителей, – рассказала тюменка Вера Рогалева.

Кстати, еще в рамках фестиваля работают «палатки здоровья». В них можно измерить давление и сделать прививку от COVID-19. А на спортивных площадках молодежь сдавала нормы ГТО, сообщает «Тюменская область сегодня».