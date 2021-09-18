Прохладная погода не помешала тюменцам прийти на избирательные участки во второй день выборов

Фото: Сергей Куликов

Во второй день выборов тюменцы продолжают активно идти на избирательные участки. По словам председателя участковой избирательной комиссии Светланы Чудиновой, 17 сентября первый избиратель пришел на участок в 8 часов утра, а последний - за 15 минут до закрытия.

- Люди идут, идут семьями. Прохладная погода не останавливает никого, если человек действительно ставит перед собой задачу прийти, проголосовать и высказать свое мнение. А введение трехдневной выборной кампании - правильное решение. У жителей есть возможность спланировать, когда проголосовать, - отметила она.

Так, тюменец Николай Абрамов голосует на участке №2921, который расположен в здании театра «Ангажемент». Молодой человек признался, что пришел на выборы второй раз в жизни.

- В прошлом году получил диплом как впервые голосующий. Сегодня на входе стоит девушка-полицейский. Она обработала мне руки антисептиком, выдала маску и перчатки. Прошел к нужному столу, взял бюллетени, прошел в кабинку, где сделал свой выбор. Затем опустил листки в урну. На все ушло не более десяти минут. Считаю, что каждый тюменец обязан пройти эту несложную процедуру, - отметил юноша.

Пришла голосовать на один из тюменских участков и собака Бутч. Малышу всего полгода, и это его первые выборы. Семья пса живет в Тюменской слободе и посетила избирательный участок в полном составе.

Фото: Екатерина Христозова

Председатель УИК №2104 Лидия Пупкова сообщила, что многие люди занимают активную жизненную позицию и приходят на выборы.

- Участковая избирательная комиссия работает второй день в штатном режиме, никаких происшествий нет. На участке присутствуют наблюдатели и члены совещательной комиссии, - сообщила она.

Отметим, что на данном участке стоят автоматические КОИБы, а рядом специалист, который помогает каждому справиться с техникой.

Председатель комиссии участка №2253 Вера Савицкая отметила, что второй день голосования, как и первый, проходит без происшествий, сообщает «Тюменская область сегодня».