Старейший член участковой избирательной комиссии в Абатском районе придерживается активной гражданской позиции

Фото: "Наш Абатский"

Потоцкая Людмила Игнатьевна является старейшим членом участковой избирательной комиссии № 120, находящейся в поселке Ленинка Абатского района.

Людмила Игнатьевна более 20 лет проработала специалистом в Ленинской сельской администрации, а сейчас находится на заслуженном отдыхе. Несмотря на это, у Людмилы Игнатьевны совершенно нет свободного времени. Например, она ухаживает за красивым цветником, который радует глаз всех односельчан.

Также женщина ведет здоровый образ жизни, дружит со спортом и занимается скандинавской ходьбой, а зимой встает на лыжи. Кроме того, Людмила Игнатьевна занимается на своей территории общественными делами, принимает участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, а также проявляет активную гражданскую позицию, сообщает «Наш Абатский».