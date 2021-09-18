В Тюмени семьи принимают участие в фестивале «Выбираем спорт». Фото Сергея Куликова.

В Тюмени семьи принимают участие в фестивале «Выбираем спорт», который проходит в рамках «Тюменской осени». Всего в областной столице организовали 38 спортивных площадках.

– В веселых стартах можно участвовать семьями с детьми или компаниям друзей и всем желающим. Команда должна быть сформирована в количестве от 3 человек, но можно попробовать силы и примкнувшим отдельным участникам. Соревнования проводятся между двумя командами, которые проходят всевозможные конкурсы – как выполняют упражнения со спортивными снарядами, так и отвечают на вопросы спортивной викторины, – рассказала главный специалист Тюменского городского многопрофильного центра по внедрению ГТО Юлия Кузнецова.

За победу в веселых стартах семьи получат сертификат на бесплатное посещение одного из спортивных центров Тюмени. Подарки предусмотрены и другим победителям. Все они с логотипами фестиваля «Тюменская осень», передает «Тюменская область сегодня».