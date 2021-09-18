Тюменцы, отдыхающие в санатории «Красная гвоздика», приняли участие в выборах благодаря выездной комиссии

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Отдыхающие в социально-оздоровительном центре «Красная гвоздика» смогли принять участие в выборах благодаря выездной бригаде избирательной комиссии. Всего свои голоса отдали 12 человек.

- У нас был организован выезд к отдыхающим в «Красную гвоздику». Ранее эти два человека подали соответствующие заявления. Выезжали два члена комиссии и наблюдатель. Организовали место для голосования, подготовили заявления для избирателей, - рассказала председатель участковой избирательной комиссии №1976 Наталья Булгакова.

Отметим, что голосование проходило с соблюдением всех мер профилактики COVID-19. Члены УИК были снабжены СИЗами, а желающим проголосовать выдавали одноразовые перчатки и маски, сообщает «Тюменская линия».