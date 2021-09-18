Во второй день голосования тюменские наблюдатели не выявили ни одного нарушения

Фото: Екатерина Христозова

В Тюмени проходит второй день выборов. На избирательном участке №2932 порядок при входе обеспечивают сразу четыре полицейских, также в помощь им работают видеокамеры. А за легитимностью избирательно процесса следят наблюдатели, сообщает «Тюменская область сегодня».

- Выборы проходят спокойно, эксцессов нет. В планах санитарной безопасности все в порядке: регулярная влажная уборка, обработка мест голосования, столов, стульев антисептиком. В наличии всегда маски, перчатки, обработка рук, термометрия, индивидуальные пишущие ручки, - рассказывает наблюдатель от «Справедливой России» Максим Литвин.

В третий раз следит за ходом голосования наблюдатель от партии «Единая Россия» Виктория Болтунова. По словам девушки, никаких нештатных ситуаций в ее практике не возникало.

- В этом году создали специальное приложение, в котором фиксируем ход голосования, чтобы все было прозрачно. Статус наблюдателя налагает большую ответственность, - добавила Виктория.

Отметим, что наблюдатели, помимо избирательных участков, выезжают вместе с представителями избиркомов на голосования по квартирам. На сегодня нарушений также не выявлено.

Фото: Екатерина Христозова

- Все заносится в протокол, фиксируется, абсолютно легитимный процесс, - рассказал наблюдатель от КПРФ с избирательного участка № 2131 Антон Сачков.

Как рассказала общественный наблюдатель с избирательного участка № 2936 Анастасия Сапрыкина, голосование проходит четко и без нарушений. Все спокойно, тихо. Люди получают набор в виде маски, перчаток и пишущей ручки.

Наблюдатель от «Единой России» Анна Жукова рассказала, что впервые принимает участие в выборах в качестве наблюдателя.

- Это интересный опыт. Вчера были на выезде, с удовольствием пообщались с пожилыми людьми, услышали их мнение, чего они ждут от новых составов дум, - поделилась впечатлениями девушка.