Выборы на ишимских избирательных участках проходят честно и объективно

Фото: "Ишимская правда"

За ходом голосования на избирательных участках Тюменской области следят 2 850 наблюдателей. Они представляют кандидатов в депутаты, политические партии и общественные структуры. Впервые на ишимских участках освещают избирательный процесс и наблюдатели-блогеры, сообщает «Ишимская правда».

Отметим, что среди наблюдателей - как новички, так и опытные участники. Среди последних - наблюдатель от партии «Единая Россия» Виктория Болтунова. Девушка уже в третий раз следит за ходом голосования на участке № 1106.

- За это время никаких нештатных ситуаций в моей практике не было. В этом году создали специальное приложение, в котором фиксируем ход голосования, чтобы все было прозрачно. Статус наблюдателя налагает большую ответственность, мы следим за соблюдением законности, чтобы люди не сомневались, что выборы у нас честные, - рассказала наблюдатель.

Во второй день голосования на избирательном участке № 1112 заняли места для наблюдателей представители Общественной палаты Тюменской области Елена Шерменева и Лариса Жгунова, наблюдатель от ЛДПР Василиса Фомченко и наблюдатель от «Единой России» Анна Жукова. По их словам, в первый день голосования нарушений на участке не зафиксировано, законодательство о выборах соблюдают как члены УИК, так и избиратели.

- Впервые принимаю участие в выборах в качестве наблюдателя, это интересный опыт. В нашем поле зрения как помещение для голосования, так и голосование на дому. Вчера были на выезде, с удовольствием пообщались с пожилыми людьми, услышали их мнение, чего они ждут от новых составов дум. Все говорят о благополучии, хотят, чтобы жизнь была мирной и спокойной, - говорит Анна Жукова.

У Надежды Геннадьевны Смирновой большой опыт работы в качестве члена участковой избирательной комиссии, а вот статус наблюдателя внове для нее.

- Я всю жизнь участвовала в выборных кампаниях, хорошо знакома с организацией процесса голосования, поэтому в качестве наблюдателя трудностей не испытываю. Первый день на участке № 1115 прошел спокойно, нарушений нет. И сегодня, во второй день голосования, законодательство о выборах также соблюдается, - сообщила она.