Общественный штаб по наблюдению за выборами оперативно решает вопросы тюменцев

Фото: ИА "Тюменская линия"

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Тюменской области помогает гражданам быстро решать возникающие вопросы.

Как рассказала оператор горячей линии Анастасия Корлыханова, первый звонок поступил на горячую линию (тел.:8 800 201 00 72) за 20 минут до открытия избирательных участков.

- Звонили наблюдатели, которые столкнулись с некоторыми проблемами по допуску на участки. Это были вполне решаемые вопросы, и их быстро разрешили. При более сложных вопросах операторам на помощь приходят юристы, эксперты, - пояснила она.

По словам руководителя аппарата Общественной палаты Тюменской области Артура Юрьева, операторы, которые работают на горячей линии, имеют базовое образование.

- Многие из них являются студентами Тюменского государственного университета и обладают базовыми знаниями по избирательному праву. По большинству вопросов они вполне могут дать необходимый ответ. Тем более, что на первых порах люди часто звонят, чтобы узнать номер своего участка. Эту информацию можно получить на специализированных сайтах, но есть и пожилые граждане, которые не владеют необходимыми навыками, - отмел Артур Юрьев.

Однако в ходе голосования могут возникнуть более сложные вопросы и даже конфликтные ситуации. Для этого в составе Общественного штаба по наблюдению за выборами действуют: юридическая группа, группа подготовки и координации наблюдателей, информационная группа, мобильные группы и группа мониторинга, а также экспертный центр, сообщает «Тюменская Линия».