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Общество18 сентября 2021 13:17

Тюменцам на фестивале «Тюменская осень» досталось более ста утюгов и чайников

А еще восемь пылесосов
Сергей Швецов
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Тюменцам на фестивале «Тюменская осень» досталось более ста утюгов и чайников.

Тюменцам на фестивале «Тюменская осень» досталось более ста утюгов и чайников.

Фото: Мария Толстихина

Тюменцам на фестивале «Тюменская осень» досталось более 200 утюгов и чайников.

По словам организаторов – Благотворительного фонда развития Тюмени, всего горожане, которые приняли участие в викторине на мероприятии, получили 3 станции «Яндекс», восемь ручных пылесосов, один робот-пылесос, 2 микроволновые печи, одну кофемашину, 105 чайников, 134 утюга и два парогенератора. Данные приводятся на 12.00.

Артисты фестиваля второй день развлекают горожан. К счастью, стоит хорошая погода.

– Так как это первый выходной, ожидаем большой приток людей. Уже с раннего утра приходят целыми семьями, папа с мамой участвуют в викторине, а ребёнок наслаждается сладким подарком, – рассказал администратор мероприятия Владислав Скобелев.