Ольга Ройтблат: «Объективность выборов – в руках избирателей». Фото: Мария Толстихина

Ректор Тюменского областного государственного института развития Ольга Ройтблат заявила, что объективность выборов всегда в руках избирателей. По ее словам, чтобы не было подтасовок, нужно просто прийти на участок и проголосовать.

– Кандидатов много, но каждый добросовестный избиратель и уважающий себя человек, идя на участок, знает, кто принес пользу, а кто только говорит красиво. В Тюменской области выбрать есть из кого: есть уникальные кандидаты, которые 24 часа 7 дней в неделю работают на благо людей, – отметила сопредседатель регионального отделения ОНФ

Что касается наблюдателей от партий или общественных организаций, то, по ее словам, если всё честно происходит на участке, то и скрывать нечего. Ольга Ройтблат предполагает, что выборы в регионе пройдут спокойно, передает «Тюменская область сегодня».