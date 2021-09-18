Наталья Линдигрин отметила высокую явку избирателей среди тюменцев

Фото: ИА "Тюменская линия"

Директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин приняла участие в выборах. По ее мнению, формат трехдневного голосования очень удобен, поскольку избиратели имеют больше возможностей выразить свою позицию.

– Если говорить о какой-то предварительной оценке итогов голосования, то можно отметить достаточно высокую явку, в том числе и по Тюменской области. Возможно, сегодня она будет чуть меньше, но, безусловно, в воскресенье снова возрастет, поскольку основной поток избирателей пока традиционно голосует в воскресенье, – добавила она.

Также эксперт сообщила, что не заметила за вчерашний день значимых нарушений, которые могли бы сказаться на результатах голосования.

– То, на что обращают внимание наблюдатели, сейчас, как правило, технические моменты в работе избирательных комиссий. И при ближайшем рассмотрении и объяснении процесса вопросы снимаются, – добавила Наталья Линдигрин.