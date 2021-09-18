В Тюмени голосовать на свои избирательные участки приходят целыми семьями. Фото: Мария Толстихина

В Тюмени голосовать на свои избирательные участки приходят целыми семьями. Об этом рассказал председатель местной общественной организации корейцев «Единство» Алексей Тен.

– К нам на участок люди приходят с семьей, посещают и пенсионеры. Сейчас всё стабильно, голосование проходит в штатном режиме. Незапланированных ситуаций или нарушений не выявили, – отметил Тен.

Он также заявил, что голосовать совершенно безопасно. Так, на входе измеряют температуру тела, после чего руки обрабатывают антисептиком, выдают маску и перчатки, а также ручку. Здесь же нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции в полтора метра.

Напомним, с 17 по 19 сентября в регионе проходят выборы депутатов в Государственную думу, Тюменскую областную думу и довыборы в городскую думу Тюмени по одномандатному избирательному округу № 12, сообщает «АиФ – Тюмень».