Любовь Собянина: «Участвовать в выборах необходимы для того, чтобы жизнь людей становилась лучше»

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Руководитель тюменской областной общественной организации «Центр культуры и творчества финно-угорских народов» Любовь Собянина приняла участие в голосовании. По словам женщины, она участвует в выборах с 18 лет, а прийти и сделать выбор – долг каждого человека.

– Участвовать в выборах необходимо для того, чтобы Россия процветала, чтобы жизнь у людей становилась лучше, ну и, конечно, развивались Тюменская область и другие регионы нашей большой страны, – объяснила свои принципы Любовь Собянина.

На выборы в субботний день активистка пришла в праздничном настроении. Утром, когда женщина собиралась на избирательный участок, внучка спросила: «А для чего нужны выборы?». На это Любовь Дмитриевна ответила, что взрослым необходимы выборы для того, чтобы их дети ходили в садик, а затем учились, росли веселыми, умными и радостными.

Кстати, Любови Собяниной нравится формат трехдневного голосования: каждый избиратель имеет возможность выбрать удобный день и время для волеизъявления.

– На участках нет больших скоплений людей и строго соблюдены меры противоэпидемиологической безопасности, – считает руководитель центра культуры.