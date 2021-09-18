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Политика18 сентября 2021 11:31

Степан Киричук призвал тюменцев быть активными в дни голосования

Избирательные участки работают до 20.00
Марина Прохорова
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Фото представлено партией

Фото представлено партией

Председатель областного совета ветеранов, депутат Тюменской городской думы, член фракции «Единой России» Степан Киричук призвал жителей проявить активность в период голосования. Известный тюменец пришел на свой избирательный участок в выходной день, 18 сентября, вместе с супругой.

– Я голосую вместе с Галиной Николаевной более полувека. Еще не было случая, чтобы мы не участвовали в каком-либо голосовании. Мы всегда активны в этом отношении, и я призываю тюменцев сделать то же самое, – отметил Киричук.

По его личному убеждению, не прав тот, кто говорит, что от граждан ничего не зависит.

– От нас многое зависит. Участвуйте, выбирайте, у вас такое право есть, никто не должен вас его лишить, – сказал он.

Напоминаем, что с 17 по 19 сентября в регионе проходят выборы депутатов в Государственную думу, Тюменскую областную думу и довыборы в городскую думу Тюмени по одномандатному избирательному округу № 12. Избирательные участки работают с 8 до 20 часов.