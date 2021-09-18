В Тюмени полевые кухни угощают горожан горячей кашей и чаем

Фото: Сергей Куликов

В рамках фестиваля «Тюменская осень» в областной столице работают полевые кухни. В течение трех дней горожане могут отведать кашу с мясом и попить горячего чая. Полевые кухни открыты сразу на пятидесяти площадках Тюмени.

В субботний день у дома № 61б на улице Мельникайте с удовольствием кушают кашу и бабушки, и молодые ребята. На площадке сложилась добрая атмосфера, а у людей присутствует ощущение праздника.

– Полтора года назад, во время прошлых выборов, также пробовала кашу из полевой кухни и в ней было меньше мяса. Вообще, еда из полевых кухонь – славная традиция, ведь совместный прием пищи на свежем воздухе объединяет людей, располагает к общению и делает их счастливее, – поделилась наблюдением бабушка Людмила Петровна.

Сегодня полевые кухни работают у домов № 42 и № 61б на улице Мельникайте, но в воскресенье кухни будут бесплатно угощать тюменцев на многих площадках города. Посмотреть, где находятся ближайшие «точки питания», можно на официальном сайте фестиваля.

Кроме того, с 17 по 19 сентября на 18 площадках города проводят гастрономический фестиваль «Чайные традиции», на котором жители могут попробовать чай и сладости местных производителей.

А на 80 площадках «Тюменской осени» работают ярмарки, где жители смогут приобрести свежую и качественную продукцию по ценам от производителя.