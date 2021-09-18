Как проходит второй день выборов в Тюменской области

Избирательные участки будут работать для тюменцев 18 и 19 сентября с 8 утра до 20 часов вечера Фото: Мария Толстихина

В Тюменской области стартовали выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва. Для удобства их разбили на три дня. Сегодня, 18 сентября, проходит второй день голосования. Избирательные участки принимают жителей с 8 утра, а закончить работу планируют в 20.00. Вчера активность голосующих была немного выше, но это, по словам организаторов, норма. Об этом заявила председатель избирательной комиссии, находящейся по адресу ул. Красных Зорь, 39 Ирина Рыжкова.

– Всё идет своим чередом, люди приходят и голосуют. Вчера была очень большая посещаемость, сегодня не очень, видимо, потому, что люди еще не проснулись, все-таки выходной день, утром хочется отдохнуть. Думаю, что после обеда будет наплыв избирателей. Мы уже на этом участке работаем давно, жители из года в год ведут себя очень активно, – рассказала Ирина Рыжкова.

Собравшись на голосование, нужно не забыть паспорт Фото: Мария Толстихина

Также председатель дополнила, что все процессы проходят под строгим контролем наблюдателей, на участке в школк № 2 на протяжении всего дня их работает четыре. Жители Тюмени в основном приходят с позитивным настроем, за всё время не произошло ни одного конфликта. За общественным порядком также следят органы полиции.

– Сегодня у нас была молодая девушка, которая голосовала впервые. Мы ее сфотографировали и вручили ей почетную грамоту как гражданину, впервые отдавшему свой голос. И ей приятно, и нам, – поделилась председатель.

Голосование проходит строго по правилам Фото: Мария Толстихина

– Мы с семьей каждый год посещаем выборы. Это не только выражение нашей гражданской позиции, но и некий праздник. Люди улыбаются, происходит какое-то общение, заводим новые знакомства. Отличный повод выбраться вместе с семьей. После голосования планируем прогуляться по парку, – прокомментировал глава семьи Сусловых Михаил Александрович.

Тюменцы приходят на выборы с семьями Фото: Мария Толстихина

По словам организаторов, самая большая явка должна быть завтра, 19 сентября, в последний день выборов. Особое внимание при обеспечении голосования уделяется главным принципам: открытость и прозрачность процесса учета избирательных бюллетеней, гласность в ходе подсчета голосов и безопасность выборов.

Напомним, что избирательные участки будут работать для тюменцев 18 и 19 сентября с 8 утра до 20 часов вечера. На месте жителям выдаются медицинские маски и одноразовые перчатки, также есть возможность дезинфекции рук – в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.