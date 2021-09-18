Артисты фестиваля «Тюменская осень» второй день развлекают горожан. Фото: Ирина Ромашкина

Артисты фестиваля «Тюменская осень» второй день развлекают горожан. К счастью, стоит хорошая погода.

– Так как это первый выходной, ожидаем большой приток людей. Уже с раннего утра приходят целыми семьями: папа с мамой участвуют в викторине, а ребёнок наслаждается сладким подарком, – рассказал администратор мероприятия Владислав Скобелев.

Местные жители отмечают, что вопросы в викторине интересные и не сложные. Например, на каком бульваре стоит памятник бывшему городскому главе: на Цветном или на Текутьевском?

Тут же, на площадках, где проводится викторина, можно купить различные продукты от местных производителей: творог, сметану, колбасу. Причем, дешевле, чем в магазинах.

Присутствующие слушают живое исполнение тюменских певцов. Сразу несколько площадок в городе пригласили местных артистов, которые исполняют свой репертуар, пишет "Вслух.ру".