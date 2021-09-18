На фестивале «Тюменская осень» горожане могут увидеть старинные головоломки и домовую роспись

Фото: Юрий Шестак

В рамках фестиваля «Тюменская осень-2021» в областном центре проходит выставка-ярмарка «Ремесленный торжок». Она организована у школы № 92 на улице Гондатти, 13.

Александр Миронов - один из мастеров, который решил продемонстрировать горожанам свое искусство. Он мастери головоломки из дерева.

- Это как раз те деревянные игры, которые делали наши предки. Собирал их по интернету и старинным книгам. Часть головоломок продается в магазинах, но они маленькие. Я начал делать большими, потому что с маленькими человек уединяется, а большую не спрятать. Другие видят, начинают комментировать, давать советы. От этого игра становится еще забавнее, а тот, кто в нее играет, открывается миру, - рассказал мастер.

Также он добавил, что в старину было много хороших игр, которые сразу же приучали детей к определенным навыкам.

А вот мастерица Наталья Мирошниченко плетет женские украшения из бисера с исконно русским орнаментом. Сейчас они входят в моду и подходят к современным дамским нарядам. По словам Натальи, большим спросом у тюменских модниц пользуется гайтан из бисера. Это украшение на шею. Многие покупают, есть и те, кто хочет научиться делать такие украшения своими руками.

Фото: Юрий Шестак

Мастер тюменской домовой росписи Ольга Отраднова воссоздает рисунки на дереве. Девушка подчеркивает, что это именно тюменская домовая роспись. Искусство едва не кануло в лету, потому что старинных домов в деревнях практически не осталось.

- Многим нравится тюменская домовая роспись. Мои работы покупают в том числе и иностранные туристы - в качестве сувенира. У меня свой бренд «Зайкина избушка». Я люблю работать со старым деревом, которое раньше использовали в том числе при строительстве домов в Тюмени, - говорит Ольга.

Фото: Юрий Шестак

Выставка-ярмарка «Ремесленный торжок» будет работать до окончания фестиваля «Тюменская осень», перемещаясь по городу. Познакомиться с работами тюменских мастеров можно по адресам:

- 18 сентября у школы № 65 (ул.Широтная, 116), гимназии № 49 к.2 (ул. Вьюжная, 4), школы № 48 (ул. Судоремонтная, 25).

- 19 сентября у школы № 92 (ул.Зелинского, 22), школы №67 (ул.Домостроителей, 2а), школы № 88 (ул. Московский тракт, 129, стр. 1).

Время работы площадок: с 10.00 до 18.00.