В Тюмени на выборы пришли те, кто в пятницу работал. Фото: Ирина Ромашкина

В Тюмени на выборы пришли те, кто в пятницу работал. В основном люди стараются посетить избирательный участок как можно раньше.

– Живу рядом и рано встаю, поэтому решил прийти сразу к открытию участка в это субботнее утро. Всегда участвую в выборах – это моя гражданская позиция. Делать свой выбор необходимо всем людям, которые верят в будущее. У меня есть дети, думаю о них, когда голосую, – сказал местный житель Олег Васильевич.

Другая горожанка – Светлана – рассказала, что ходит на выборы всей семьей, ведь голосовать важно для своего будущего. К тому же, отмечает пенсионерка, когда для голосования выделено три дня, можно все успеть: и домашние дела не откладывать, и на участок сходить.

Напомним, особое внимание при обеспечении голосования уделяется главным принципам: открытости и прозрачности процесса учета избирательных бюллетеней, гласности в ходе подсчета голосов и безопасности выборов, передает "Тюменская область сегодня".