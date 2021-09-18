Игорь Халин заявил, что в Тюменской области проголосовали более 220 тысяч избирателей

Фото: Оперативный штаб

На сегодняшний день в регионе проголосовали уже более 220 тысяч избирателей или 19,69%. При этом, в экспериментальном электронном голосовании приняли участие более одного миллиона россиян. Об этом сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин.

По его словам, в первый день тюменцы активно участвовали в выборах, довольно высокая явка отмечается и сегодня.

- Нужно сказать, что избиратели шли практически до самого закрытия избирательных участков. Не меньше их активность и сегодня. С утра мои коллеги голосовали, они говорят, что очень оживленно уже с 8 часов на избирательных участках, - отметил Халин.

Также он сообщил, что обращения, заявления и жалобы сегодня не поступали. Все заявления, что поступали вчера, разрешены. Заявителям своевременно даны исчерпывающие ответы.

Игорь Халин напомнил, что за ходом голосования следят 2 850 наблюдателей, из них 69 от кандидатов, которые борются за депутатские мандаты, еще 1 387 - от политических партий и 1 394 - общественные наблюдатели.

Всего в регионе открыты 1 070 избирательных участков. Они будут действовать с 17 по 19 сентября. Отдать свой голос можно в любое время с 8:00 до 20:00.