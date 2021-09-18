Горожане с удовольствием дегустируют варенье и мед на ярмарках «Тюменская осень»

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На празднике «Тюменская осень-2021» открылись ярмарки и гастрономические фестивали.

Так, на площадке у дома № 22 на ул. Николая Зелинского продают мед, мясо, молочную продукцию и конфеты фабрики «Квартет». Здесь же работает лавка, где горожане активно покупают сыры и варенье разных видов.

А на гастрономическом фестивале все желающие могут продегустировать продукцию местных производителей или купить полезные для дома вещи.

По словам администратора площадки у школы № 92, к. 2 Ирины Пашковой, в ее ассортименте представлены изделия из разных пород дерева, произрастающих в Тюменской области. Здесь и ложечки, и солонки, тарелочки. Они изящные и легкие. Также есть украшения ручной работы.

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подобные площадки работают в разных районах города. Например, у школы № 94 на проезде Солнечный, 24 установлены торговые палатки с молочными продуктами «Исеть-Молоко» и хлебобулочными изделиями комбината «Абсолют». Идет дегустация мороженого, сыров, варенья.

- Ярмарка и гастрономический фестиваль проходят одновременно - люди пробуют продукцию и тут же ее приобретают. Всех удивило варенье из шишек, - поделилась администратор площадки у школы № 94 Ольга Карманова.

Здесь же, на площадках, горожане от 18 лет могут принять участие в викторине на знание истории города и получить подарок за правильный ответ. На игру можно прийти до 19 часов.

Ярмарки на многих площадках проработают до 18 часов. Возрастное ограничение: 0+.