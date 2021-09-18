Росгвардейцы обеспечивают безопасность избирателей в Тюменской области.
Фото: Пресс-служба Росгвардии по Тюменской области
Росгвардейцы обеспечивают безопасность избирателей в Тюменской области. Основная задача силовиков – проверка участков.
– Сотрудники проверяют исправность сигнализации, видеонаблюдения и металлодетекторов. Накануне первого дня голосования специалисты ОМОН со служебными собаками проверили объекты на предмет антитеррористической защищенности и на отсутствие опасных предметов, – рассказали в пресс-службе управления.
Сотрудники лицензионно-разрешительных подразделений также проверили владельцев оружия, проживающих не далее пятисот метров от участков, а также комнаты хранения оружия в частных охранных и спортивных организациях.