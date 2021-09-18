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Политика18 сентября 2021 9:22

Росгвардейцы обеспечивают безопасность избирателей в Тюменской области

Основная задача силовиков – проверка участков
Сергей Швецов
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Росгвардейцы обеспечивают безопасность избирателей в Тюменской области.

Росгвардейцы обеспечивают безопасность избирателей в Тюменской области.

Фото: Пресс-служба Росгвардии по Тюменской области

Росгвардейцы обеспечивают безопасность избирателей в Тюменской области. Основная задача силовиков – проверка участков.

– Сотрудники проверяют исправность сигнализации, видеонаблюдения и металлодетекторов. Накануне первого дня голосования специалисты ОМОН со служебными собаками проверили объекты на предмет антитеррористической защищенности и на отсутствие опасных предметов, – рассказали в пресс-службе управления.

Сотрудники лицензионно-разрешительных подразделений также проверили владельцев оружия, проживающих не далее пятисот метров от участков, а также комнаты хранения оружия в частных охранных и спортивных организациях.