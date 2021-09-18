Геннадий Чеботарев уверен, что правила голосования будут соблюдаться и во второй день выборов. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области Геннадий Чеботарев заявил о своей уверенности в том, что правила голосования будут соблюдаться и во второй день выборов. Об этом он сообщил телеканалу «Тюменское время».

Он добавил, что в штабе Тюмени и во всех районах области работают мобильные группы, которые при необходимости могут выехать на избирательные участки и рассмотреть поступившие обращения. В составе групп квалифицированные юристы, психологи и медиаторы.